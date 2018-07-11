Adnan Oktar gözaltında

İSTANBUL

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

&lt;br class="k-br" /&gt;

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar grubu üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, çocuğun alıkonulması, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğin ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Oktar da gözaltında

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar da hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Çengelköy'deki villasında gözaltına alındı.

Oktar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Şu ana kadar 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.

Muhabir: Adem Koç,Halil Demir