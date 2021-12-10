Dolar
13.90
Euro
15.68
Altın
1,773.36
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,018.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Brand&Sport Summit 2021’e katılıyor
logo
Gündem

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı.

Gökhan Yılmaz, Ömer Faruk Cebeci   | 10.12.2021
Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Pişkin, hastane önünde gazetecilere saat 13.10 sıralarında acil serviste küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Savcılığın olayı araştırmaya devam ettiğini aktaran Pişkin, "Bir hemşire ve bir personel arkadaşımız yaralandı. İlk etapta ikisini de yoğun bakıma aldık. İkisinin de durumu stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Pişkin, yaralı hemşireyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği alanda çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor
Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor

Benzer haberler

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sağlık çalışanları 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri'ni seçti

Zonguldak'ta kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor

Taş kömürü çıkaran madencilerin 'mutlak karanlık'taki zorlu mesaisi

Taş kömürü çıkaran madencilerin 'mutlak karanlık'taki zorlu mesaisi
Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi

Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi
Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı 'tetik parmak' hastalığı riskini artırıyor

Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı 'tetik parmak' hastalığı riskini artırıyor