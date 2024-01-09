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Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 52 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 52 gündür sürüyor.

Mustafa Kemal Bektaş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 52 gündür aranıyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş / AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 52. gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, kazanın gerçekleştiği bölgede karadan ve denizden arama tarama yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi de çalışmalara katıldı.

Bu arada, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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