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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Olumsuz hava şartları nedeniyle hava ve denizden aramalara ara verilirken, ekiplerin karadan tarama çalışmaları devam ediyor.

Kadir Yıldız, İbrahim Yozoğlu  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle karadan sürdürülebiliyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmalarına 8'inci gününde devam ediliyor.

Kayıp 7 personelin bulunması için AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katıldığı aramalara, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden müdahale edilemiyor.

Gece boyunca da devam edilen karadan tarama çalışmalarını yürüten ekipler, hava şartlarının normale dönmesiyle havadan, su üzerinden ve denizaltından aramalara devam edecek.

Bu arada kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kent genelinde yaklaşık 1500 kişilik ekip ve çok sayıda araç, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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