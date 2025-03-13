Zeytinburnu'nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti
İstanbul Zeytinburnu'nda, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi tartıştığı otomobil sürücüsünü darbedip aracına zarar verdi.
İstanbul
Cevizlibağ'da yolda yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin kapısını açan kişi önce sürücüyü darbetti. Daha sonra otomobile de vuran saldırgan araca zarar verdi.
Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesi üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
Sürücüsünün hafif yaralandığı otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan, olay kameraya yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.