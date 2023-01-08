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Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 08.01.2023
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."

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