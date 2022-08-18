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Zelenskiy: Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor

Ekip   | 18.08.2022
Zelenskiy: Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

L vivs ka Oblast

Zelenskiy, Rusya'nın askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesini, provokasyonlara ve saldırılara son vermesini istedi.

Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.

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