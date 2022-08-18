Zelenskiy: Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor
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Zelenskiy, Rusya'nın askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesini, provokasyonlara ve saldırılara son vermesini istedi.
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Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.
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