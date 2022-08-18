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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Erdoğan ile Zelenskiy, tahıl ihracatı girişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl ihracatı girişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu ele aldı.

Meiramgul Kussainova   | 18.08.2022
Erdoğan ile Zelenskiy, tahıl ihracatı girişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ziyaret için Ukrayna'nın Lviv şehrine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli desteklerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür etti ve söz konusu ziyarete ilişkin “Bu, Türkiye gibi güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır.” ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmede, taraflar, iş birliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceği konusunda mutabık kaldı.

Özellikle tahıl ihracatı girişiminin iyileştirilmesi, uygulamanın güvenliği ve ihracatı artırma konusunda olumlu değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Zelenskiy, bu girişimin başlatılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncü rolüne dikkati çekti.

Liderler, ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki durumun yanı sıra iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği perspektiflerini ele aldı.

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