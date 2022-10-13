Dolar
18.58
Euro
18.01
Altın
1,650.38
ETH/USDT
1,226.00
BTC/USDT
18,445.00
BIST 100
3,539.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir değişimindeki arabulucu rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Esra Taşkın   | 13.10.2022
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) video konferansla katılan Zelenskiy, önce bir konuşma yaptı, ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, konuşmasında Ukraynalı savaş esirlerine hem kendilerinin hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ulaşamadığını, bu esirlere işkence edildiğini öğrendiklerini belirtirken, "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere de teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşının 230 gündür devam ettiğini, her sabah Rusya'nın bir sonraki hedefi ne olacak sorusuyla güne uyandıklarını dile getiren Zelenskiy, Rusya'nın diplomatik alanda mümkün olduğu kadar izole edilmesi, siyasi ve askeri liderlerine baskı yapılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Silahlar sustuğunda diplomasi en güçlü araçtır. Bugün Rusya'yla diplomasi mümkün değil" diyerek, bazı ülkelerin bu meselede hiçbir şey olmamış gibi davrandığını kaydetti.

Zelenskiy, "Biz terörist değiliz, Rus sivil öldürmüyoruz. Ancak Rus toplumuna bu savaşın kendilerine pahalıya mal olacağı gösterilmeli. Onların liderleri bu savaşı başlattı." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasadışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmesini bir zafer olarak nitelendiren Zelenskiy, AKPM'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanıyan ilk kurum olması yönündeki beklentisini dile getirdi ve "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için özel mahkeme oluşturma konusunda özel bir rolünüz var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi
Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Benzer haberler

Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Konseyi ve AGİT Avrupa'da Müslüman karşıtlığıyla mücadele iş birliği yapacak

Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı

İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet