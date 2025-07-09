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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya 13 füze ve 728 İHA ile saldırdığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 13 füze ve 728 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya 13 füze ve 728 İHA ile saldırdığını duyurdu

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda 13 "İskender" ve "Kinjal" tipi balistik ve aerobalistik füzeler ile 728 İHA kullandığını aktaran Zelenskiy, bunun, bugüne kadar Ukrayna'ya bir gün içinde yapılan en yoğun saldırı olduğunu ifade etti.

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Saldırının önlenmesi için yerli üretim "önleyici" İHA'ların da kullanıldığına işaret eden Zelenskiy, çoğu hedefin vurulduğunu aktardı.

Zelenskiy, Rus saldırıların ana hedefinin Ukrayna'nın Lutsk şehri olduğunu belirterek, ayrıca Dnipropetrovsk, Jitomir, Kiev, Kirovograd, Mıkolayiv, Sumi, Harkiv, Hmelnitski, ​​​Çerkassi ve Çernigiv bölgelerinde saldırılar nedeniyle hasar oluştuğunu kaydetti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskıyı artırma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Barış isteyen herkes harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava savunma kuvvetlerince 7 füze imha edildi, 718 İHA vuruldu veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildi.


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