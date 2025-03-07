Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı oldu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı haline geldi.
Bitlis
Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırlarında yer alan gölün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.
Çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan çocuklar, buz tutan göl üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kayarak eğlenceli anlar geçirdi.
Çocukların donan göl üzerinde oynaması dron ile görüntülendi.
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