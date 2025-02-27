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Yurt genelindeki operasyonlarda 52 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 82 organizatörden 52'si tutuklandı.

Emrullah Cesur, Aykut Karadağ  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Yurt genelindeki operasyonlarda 52 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1668 düzensiz göçmen ve 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen 63 araç, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu.

Gözaltına alınan organizatörlerden 52'si tutuklanırken, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Açıklamada, yakalanan düzensiz göçmenlerin Göç İdaresi İl Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

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