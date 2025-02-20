Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.
Ankara/Samsun
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının yarın etkisini artırması ve cumartesi geceye kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.
- İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
- Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
- Başkentte buzlanma günlük yaşamı etkiliyor
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının cuma günü etkisini daha da arttıracağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, "Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm'nin üzeri) olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.