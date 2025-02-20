Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Bazı illerde ve ilçelerde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Ankara
Gece boyunca etkisini artıran kar yağışının ardından Niğde kent merkezindeki caddeler, sokaklar, çatılar ve araçlar beyaza büründü.
Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Adıyaman
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu
Bölgede gece başlayan kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede önlemlerini artıran karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerde de kar görülüyor.
Samsun
Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Atakum ilçesinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle bazı araç sürücüleri kaza yaptı.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 82 mahalle ile 182 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçelerde belediye ekipleri, kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.
Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.
Muş
Muş'ta sabah etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Kardan dolayı 112 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, bir an önce yolları açacaklarını ifade etti.
Malazgirt ilçesinde de kar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi, karla beyaza büründü.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar nedeniyle il genelinde 196 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Kurtkan, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Belediye ve karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışması yürüttü.
Tatvan ilçe merkezi de karla beyaza büründü.
Hakkari
Hakkari'de dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 8 köy ve 64 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Belediye ve karayolları ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerde kar küreme çalışması yaptı.
Tokat
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Tokat Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Kilimli'de 2, Kozlu'da 6 ve Çaycuma'da 5 olmak üzere 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Bartın
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 5, Kurucaşile ilçesinde 7 olmak üzere 12 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.
Kara yolları ekipleri, Bartın-Kastamonu kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Malatya
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kenti etkisi altına alan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 384 mahalle yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının getireceği olumsuzlukları önlemek için 980 personel ve 268 iş makinesiyle sahada olduklarını kaydetti.
Vatandaşların tedbirli olmasını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayanların trafiğe çıkmamasını isteyen Er, yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için belediyenin "444 51 44" numaralı çağrı merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşılabileceğini belirtti.
Erzurum
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı.
Yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.
Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, kara yolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı.
Hava sıcaklığının gece sıfırının altında 9 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştü.
📍Erzurum— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 20, 2025
📍Malatya
📍Samsun
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor https://t.co/bzpM5mMfpT pic.twitter.com/7FKJSrP0d0
Ardahan
Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.
Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.
Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor.
Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
Kars
Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi sabah da etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçede 50, kayak merkezinde 125 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar, ev ile iş yeri üzerinde biriken karları temizledi.
Belencik köyü yolunda hasarlı kaza meydana geldi.
İlçe sakinlerinden Adem Boydak, çok kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf kar, evlerimizin iş yerlerimizin önündeki karlar temizledik. Kış kışlığını gösterdi." ifadesini kullandı.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Erzincan
Erzincan'da dün başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü.
Karayolları ile belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.
Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Tunceli
Tunceli’de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Evlerin çatılarının karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, park ve bahçelerde kar topu oynadı.
Bazı çocuklar da mahalle aralarındaki tepelerde kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.
Belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.