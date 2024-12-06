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Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

Öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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