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Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, fırtınanın perşembe sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, rüzgarın cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de süren yağışların, yarın etkisini artırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli kar

Öte yandan, yarın beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde ise yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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