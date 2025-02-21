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Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yarımada havadan görüntülendi
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Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdüyor

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdüyor.

Ekip  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdüyor Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Ankara

Samsun kent merkezinde dün itibarıyla başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Buzlanma nedeniyle kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kaldığı görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bolu

Bölgede dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı görülüyor.

Doğu Anadolu

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 995 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 394, Erzincan'da 188, Kars'ta 100, Tunceli'de 99 ve Ardahan'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kastamonu

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı sebebiyle Abana ve Ağlı'da 2'şer, Araç'ta 11, Azdavay'da 19, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Cide'de 20, Çatalzeytin'de 36, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 24, Hanönü'de 8, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 71, Şenpazar'da 17 ve Taşköprü'de 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

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