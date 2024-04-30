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Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 10 ada için geçerli olacak

Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasının, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 10 ada için geçerli olacak

Atina

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.

Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 avro.

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