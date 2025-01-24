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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Hakan Mehmet Şahin  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Edirne

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.E.Y'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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