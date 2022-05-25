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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelilerinden 14'ü tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 25.05.2022
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, K.Y, D.Ö, M.K, Ü.T, K.T, E.N, O.K, S.B, Ö.H, H.S, S.H, B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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