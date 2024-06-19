Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.
Ankara
Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle yollarda hareketlilik yaşanıyor.
Düzce/Bolu
Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.
Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.
Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.
Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.
Muğla
Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluğa sebep oldu. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken Sakar mevkisindeki rampada, araçları hararet yapan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
Polis ekipleri, kent genelinde trafiğin aksamaması için önlemler aldı.
Kırıkkale
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.