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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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YÖK Başkanı Özvar, bilim insanlarını İsrail'in baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya çağırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bilim insanlarını ve uluslararası kurumları, İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya ve insani görevlerini yerine getirmeye davet etti.

Yeşim Sert Karaaslan  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
YÖK Başkanı Özvar, bilim insanlarını İsrail'in baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya çağırdı

Ankara

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda ifadeye çağrıldığını ve gelen baskıların ardından istifa etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve MIT Rektörü Sally Kornbluth'un da "Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini" belirtmeleri nedeniyle istifaya zorlandığına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversiteler insanlığın vicdanını koruması için önemli bir görev yaparlar. Üniversiteler ve akademisyenler üzerindeki bu baskıyı kabul etmek mümkün değildir. İsrail'in zulmüne yönelik protestolara tepki göstermek yerine Filistin halkının haklı mücadelesinden yana cesurca tavır alan bilim insanlarına teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm bilim insanlarını ve uluslararası kurumları İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya ve insani görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum."

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