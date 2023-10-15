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Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı

Ankara

ANKARA (AA) - Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

- Ankara Valiliğinin açıklaması

Ankara Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı
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