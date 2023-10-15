Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
ANKARA (AA) - Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.
- Ankara Valiliğinin açıklaması
Ankara Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.