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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz bıçaklı saldırıda yaralandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı.

Aykut Karadağ, Yusuf Soykan Bal   | 07.12.2022
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz bıçaklı saldırıda yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Çankaya'da bulunan parti genel merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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