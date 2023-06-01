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Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker tutuklandı.

Yalçın Dinç, Basir Gülüm  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı Fotoğraf: Yalçın Dinç - AA

Konya

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, Kadınhanı ilçesinde yakalandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu.

Kadir Şeker'in ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker'i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.

Davanın geçmişi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüş, Şeker tahliye edilmişti.

Avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

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