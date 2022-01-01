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Yen yılın ilk gününde Kartalkaya'da kar etkili oluyor

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.01.2022
Yen yılın ilk gününde Kartalkaya'da kar etkili oluyor

Bolu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kar kalitesi ve toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan pistleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan merkezde sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Kartalkaya'da tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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