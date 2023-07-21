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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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