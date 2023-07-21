Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2023
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EM8mgQEIDa