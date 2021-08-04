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YAŞ kararları açıklandı: 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Mehmet Tosun   | 04.08.2021
YAŞ kararları açıklandı: 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Ankara

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:

"30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir."

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