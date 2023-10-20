Dolar
28.02
Euro
29.67
Altın
1,982.07
ETH/USDT
1,615.60
BTC/USDT
29,800.00
BIST 100
7,589.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güvenlik güçleri, Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale ediyor İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Müslümanlar, cuma namazı için Mescid'i Aksa'da İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Müslümanlar, cuma namazı için Mescid'i Aksa'da
logo
Gündem

Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin sona ermesi sonrası depozito bedeli alacağına ilişkin davanın asliye hukuk mahkemesinde görülerek karara bağlanmasını, görevli mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozdu.

İsmet Karakaş  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, İstanbul'da 3 yıllığına bir evi kiralayan kişi, kira sözleşmesinin bitmesinin ardından eski ev sahibinin depozito bedelini ödemediği gerekçesiyle yasal faiz ödenmesi talebiyle Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Davalı eski ev sahibi, görevli mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğu gerekçesiyle davanın reddini talep etti ve söz konusu alacak hakkında başlatılan icra takibine ilişkin kendisine ödeme ihtarı yapılmadığını savundu.

Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, görev yönünden yapılan itiraza rağmen taraflar arasındaki kira sözleşmesi sona ermiş olması ve itiraz konusunun asıl alacak değil faizi yönünden olduğu gerekçesiyle yargılamaya devam etti. Yargılama sonucu mahkeme, davalının icra takibine yaptığı itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararına 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin verdiği kararı kanun yararına bozdu.

Dairenin kararında, dava konusu uyuşmazlığın kira ilişkisinden kaynaklandığı belirtildi ve kanun kapsamında görevli mahkemelerin ise sulh hukuk mahkemeleri olduğu bildirildi.

Kira sözleşmesinin sona ermesinin, uyuşmazlığın niteliğini değiştirmediği vurgusu yapılan kararda, "Buna göre mahkemece davaya bakma görevinin sulh hukuk mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esası hakkında hüküm verilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı
İstanbul'da "Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" için bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türk cimnastiğinin kadınlardaki öncülerinden Göksu Üçtaş Şanlı: Daha iyi başarılar elde edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Devleti'nin resmi hesabını yalanladı
Engelli bireye bakan kişilerin evde istihdamı desteklenecek

Benzer haberler

Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı

Yargıtaydan "kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir" kararı

AYM, anne tarafından soybağının reddi davası açılamamasına ilişkin hükmü iptal etti

SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu

AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet