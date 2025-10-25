İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir
Ekipler, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.
Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine çalışmaların üçüncü gününde ulaşıldığını açıkladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 25, 2025
70 yaşındaki Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre… pic.twitter.com/XQpOaVOGh3
Olay
Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.
Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.
Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.