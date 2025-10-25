Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt, başlı başına yaşayan bir kültür mirasıdır. Bize düşen ise bu mirası layıkıyla ele almaktır. Değerlerimizi koruyarak, birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum. Nice buluşmada, aynı gönül ikliminde yan yana olmak temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.

