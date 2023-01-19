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Yargıtayda geçen yıl 10 binden fazla terör davasında karar verildi

Yargıtayda terör davalarının temyiz incelemesine bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022'de 10 bin 373 terör dosyasına ilişkin hüküm kurdu.

İsmet Karakaş   | 19.01.2023
Yargıtayda geçen yıl 10 binden fazla terör davasında karar verildi

Ankara

Yargıtayın daha önce 23'erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere 24'e indirilmesi hedefi doğrultusunda terörle yetkili olan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin adı Yargıtay 3. Ceza Dairesi olarak değiştirilirken, dairelerin yeni görevlerine ilişkin hükümler de 9 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, darbe ve terör örgütü kapsamındaki dava dosyalarının temyiz incelemelerini sürdüren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022'de 10 bin 373 dosyada hüküm tesis etti. Bu dosyalardan 7 bin 975'i FETÖ, 1406'sı PKK, 992'si ise DEAŞ, El Kaide ve DHKP-C gibi örgütlere ilişkin oldu.

Daire, 2022'de temyiz incelemesini yaptığı FETÖ kapsamındaki davalardan 3 bin 802'sinde onama, 658'inde düzeltilerek onama, 2 bin 812'sinde bozma kararı verirken, diğer dosyalarda ise kısmen onama/kısmen bozma, birleştirme, iade ve çeşitli kararlara hükmetti.

PKK'ya ilişkin 1406 dosyadan 645'inde onama, 78'inde düzeltilerek onama kararı veren Daire, 333 ise bozma kararı verdi. Daire, diğer dosyalarda da kısmen onama/kısmen bozma, birleştirme, iade kararlarına imza attı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2023'e devreden 48 binden fazla derdest dosya ile Yargıtaydaki en fazla iş yükünün bulunduğu daire olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 40 bin 532 dosyanın geldiği Daire, 20 üye ve 61 tetkik hakim ile Yargıtaydaki en kalabalık mevcuda sahip daireler arasında yer alıyor.

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