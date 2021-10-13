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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulması istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını "fazla ceza tayin edildiği" sebebiyle bozulmasını talep etti.

İsmet Karakaş   | 13.10.2021
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulması istemi

Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kadir Şeker davasına ilişkin hazırladığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdiği tebliğnamede, verilen kararın bozulması istendi.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği ifade edildi.

Tebliğnamede, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkındaki hükmün "fazla ceza tayin edildiği" gerekçesiyle bozulmasına karar verilmesi istenildi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsündeki yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

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