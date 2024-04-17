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Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı

Yargıtay, İzmir'de 12 yıl önce 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın parkta oynadığı sırada rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 7 yıl hapis cezasını onadı.

Meriç Ürer  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı

İzmir

Karabağlar ilçesinde 27 Ağustos 2012'de parkta oynarken çevreden rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet ederek ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında cezaevine konulan ve "uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık" gibi suçlardan kaydı bulunan Can Kayı üzerinde ele geçirilen silahtan çıktığı belirlendi.

Hakkında dava açılan sanık, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Haziran 2014'te görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince 2016'nın Aralık ayında bozuldu ve sanık tahliye edildi.

Yeniden yargılanan Can Kayı bu sefer beraat etti.

Yargıtay tarafından bir kez daha bozulan kararın ardından, yerel mahkeme sanık hakkında bir kez daha beraat kararı verdi.

Ailenin itirazı üzerine yeniden Yargıtaya giden ve bir kez daha bozulan karar için İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dördüncü kez yargılama yapıldı. 23 Şubat 2023'te görülen duruşmada sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarafların itirazı üzerine Yargıtaya giden dosyada, "Eksik incelemenin bulunmadığı, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu" gerekçesiyle oy çokluğu ile karar onandı.

Kararda, çoğunluğun görüşüne uymayan daire başkanı ise karşı oy kullandı. Karşı oyun gerekçesinde Can Kayı'nın Umut Ceylan'ı taksirle öldürdüğüne dair kesin, somut ve inandırıcı deliller elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

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