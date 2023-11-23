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Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na inecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayacak.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

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Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
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