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Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin yangın sonucu kullanılamaz hale gelen dış cephesindeki restorasyon tamamlanırken içindeki tadilat işlemleri devam ediyor.

İrem Demir  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Istanbul

Kazlıçeşme'de yer alan Balıklı Rum Hastanesi'nin İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın nedeniyle hastalar hızlıca tahliye edilirken sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyeyle olay yerinden uzaklaştırılan yaşlılar, bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Tarihi bina, İstanbul'un pek çok ilçesinden dumanının görüldüğü yangın sonucu ağır hasar aldı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının raporunda yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği açıklandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yönetiminin şikayetçi olmaması üzerine takipsizlik kararı verdi.

Dış cephe tamamlandı

Uzun yıllardır ayakta duran ihtiyarhane binasında kalan 104 kişinin hastanenin diğer bölümlerinde misafir edilmeye başlanmasının ardından tarihi binanın yaralarını sarmak üzere çalışmalar başlatıldı.

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde, binada sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda binanın dış cephesi, aslına sadık kalacak şekilde yapılan çalışmaların ardından eski görünümüne kavuşturuldu. Binanın içinde yürütülen tadilat çalışmaları ise sürüyor.

Hastanenin ihtiyarhane binasında yapılan tadilatın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor. Hastalar için gerekli eşyaların yerleştirilmesinin ardından binanın kullanılması amaçlanıyor.

"Restorasyon çalışmaları tamamlandı"

Yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, binanın dış kısmının tamamlandığını söyledi.

Bina içindeki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yuvanidis, odaların ayrılacağını, banyolar ve tuvaletler, kalorifer tesisatı, asansör ve havalandırmaya ilişkin işlemlerin yapılacağını aktardı.

Yuvanidis, ihtiyarhane binasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, buradaki restorasyon çalışmalarının tamamen bittiğini dile getirdi.

Binada kalanları hastanenin muhtelif yerlerinde misafir ettiklerini aktaran Yuvanidis, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu hastaların binaya getirileceğini ifade etti.

Yuvanidis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Kaymakam Adem Uslu'nun çalışmalara yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

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