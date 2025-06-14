Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/RxOp7rOmcQ pic.twitter.com/FNS5JPXCGU— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2025
Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.