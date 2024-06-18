Dolar
32.59
Euro
34.99
Altın
2,329.86
ETH/USDT
3,415.30
BTC/USDT
64,580.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sıtkı Yıldız, Fikret Mazı  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Denizçalı köyünde, Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB) ait olan ve belediyeler tarafından katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü belediyelerinin yanı sıra Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belediyelerinin oluşturduğu itfaiye birliği TASKİB ekiplerinin müdahale ettiği yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD mahkemesi, Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı
Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı

Yunanistan'da orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

Yunanistan'da orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan "fermuar yöntemi" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan "fermuar yöntemi" paylaşımı
Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü

Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet