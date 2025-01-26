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Yalova Valiliğinden rögardan taşan mavi renkli suyla ilgili açıklama:

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde rögar kapağından taşan mavi renkli suyla ilgili yapılan incelemeler sonrası valilik, atık suyun mavi renk almasının gıda boyasından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Onur Erdik  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Yalova Valiliğinden rögardan taşan mavi renkli suyla ilgili açıklama: Fotoğraf: Onur Erdik/AA

Yalova

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde rögar kapağından taşan mavi renkli suyla ilgili yapılan incelemeler sonrası valilik, yağmur sonucunda oluşan atık suyun kanalizasyona karışarak mavi renk almasının gıda boyasından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşuna yakın bölgede rögardan mavi renkli suyun taşması, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Taşkınla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sudan numune alıp inceleme başlatmıştı.

Yapılan inceleme sonrasında konuyla ilgili Yalova Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.01.2025 tarihinde bazı haber kaynaklarında yer alan, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bir rögardan mavi renkli su taşması olayına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu durumun, bir firmanın depolama alanında açık alanda bulunan boş kapların üzerine yağan yağmur sonucunda oluşan atık suyun (gıda boyası) kanalizasyona karışması neticesinde meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) tarafından hem ilgili firmanın önünden hem de kanalizasyon çıkışından numuneler alınmış olup, analiz sonuçlarıyla durum netlik kazanacaktır. Ayrıca, işletmede bulunan malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) incelenmiş ve bir nüshası ilgili kurumlar tarafından alınmıştır.

Olayda yer alan renklendiricinin, AB Kimya’da KRK Gıda firmasına ait 'Brilliant Blue' isimli bir renklendirici olduğu tespit edilmiştir.

İlgili durumun çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri hassasiyetle incelenmekte olup, nihai analiz sonuçları doğrultusunda gerekli tüm önlemler alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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