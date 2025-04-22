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Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Musa Öztürk  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Volkan Bayraktar/AA

Yalova

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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