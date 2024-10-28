Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,743.20
ETH/USDT
2,516.60
BTC/USDT
69,745.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.

Abdullah Sarica  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümü altındaki "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" bölümünden yazılabileceği belirtildi.

Paylaşılan videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların, hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz

Benzer haberler

Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 101 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü

Engelli bireyler Türkiye haritası yapbozunu su altında birleştirdi

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuk", Düzce sokaklarında maziyi canlandırdı

Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuk", Düzce sokaklarında maziyi canlandırdı
Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz

Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet