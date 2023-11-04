Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,830.50
BTC/USDT
34,682.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatlarıyla İstişare Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici, Harun Kitbe  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van Başkale'de şehit olan Mehmetçiğimiz Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı

Benzer haberler

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı

Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor

Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor

Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Lösemiyi yenen gençler kendileriyle aynı tedaviyi gören hastalara umut aşılıyor

Lösemiyi yenen gençler kendileriyle aynı tedaviyi gören hastalara umut aşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet