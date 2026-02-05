Dolar
Gündem

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Operasyonda 465 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, amaçlarının özellikle gençleri hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Çanakkale, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarımıza, 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz."

