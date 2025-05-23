Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa, aile diplomasisi kavramının geliştirilmesi ve ailenin toplumsal bir yapı olarak küresel gündeme taşınmasının önemini vurguladı.
İstanbul
Ürdünlü Bakan Beni Mustafa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA'ya konuştu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, forumun "dünyaya ailelerin korunması konusunda güçlü bir mesaj" vereceğini söyledi.
Forumun açılış törenine Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi Fener Patriği Bartholomeos, din adamları, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Uluslararası Aile Forumu'nun önemine işaret etti
Beni Mustafa, foruma katılımıyla ilgili olarak, "Gerçek şu ki Uluslararası Aile Forumu, özellikle küresel gelişmeler ve geleneksel ailenin karşı karşıya olduğu zorluklar açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.
Bakan Beni Mustafa, ülkesinde de toplumların temeli olarak görülen aileye ve onun korunmasına büyük önem verildiğini ifade ederek, bu konunun Ürdün Anayasası’nda da yer aldığına ve Ürdün Kraliçesi Rania’nın başkanlık ettiği Aile İşlerinden Sorumlu Ulusal Konsey'in bulunduğuna dikkati çekti.
Bakan Beni Mustafa, ülkesindeki Aile İşlerinden Sorumlu Ulusal Konsey'in Arap ve Doğu değerlerinin, geleneklerinin ve mirasının korunmasını sağlamak için ilgili tüm bakanlıklarla ortaklaşa politikalar ve stratejiler geliştirdiğini söyledi.
Aileye dair zorluklar
Ürdünlü Bakan, "Bazı ülkeler ve bazı medeniyetlerde ailenin kavramsal değişimi ve açılımlar büyük zorlukların başında geliyor. Buna ek olarak doğurganlık oranlarının düşmesi ve toplumların yaşlanması da önemli meseleler arasında." diye konuştu.
Beni Mustafa, "Kesinlikle bu durum, ailenin önceki yıllarda olduğu gibi birlikte kaliteli zaman geçirmesini zorlaştıran büyük dijital açılımla bağlantılı." dedi.
"Bireysellik kavramının, genellikle topluluk ve kolektif düşüncenin hakim olduğu aile kavramının önüne geçmeye başladığı” uyarısında bulunan Beni Mustafa, aileye ilişkin önemli sıkıntılar arasında boşanma oranlarının artması ve evlenme yaşının gecikmesinin de yer aldığını kaydetti.
Beni Mustafa, "Bence en önemlisi, bir yandan aile içindeki bireylerin özelliklerine dikkat etmek, diğer yandan da aileyi bir bütün olarak ele alarak odaklanmak." ifadesini kullandı.
Verimli tartışmalar
Forum etkinlikleri kapsamında yapılan tartışmaların "son derece verimli" geçtiğini belirten Beni Mustafa, "Aileyi savunan seslerin küresel gündemde daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. Bu forum da aile diplomasisinin geliştirilmesi ve gelecekte bu alanda ilerleme sağlanması açısından çok büyük bir fırsat sunuyor." dedi.
Ailenin geleceğine dair iyimser olduğunu dile getiren Beni Mustafa, "Çünkü büyük bir farkındalık görüyorum ve medyanın bu çerçevede önemli ve büyük bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.
Türkiye-Ürdün anlaşması yakında
Türkiye ile Ürdün arasında aile, kadın ve çocuklar gibi sosyal konulardaki ilişkilere yönelik, “Medeniyet benzerliği ve dini değerler sayesinde birçok ortak payda bulunuyor.” ifadesini kullanan Beni Mustafa, şunları kaydetti:
"Gerçekten büyük bir fırsat söz konusu. Şu anda bir mutabakat zaptının son rötuşlarını tamamlamak üzereyiz. Umarız her iki hükümet tarafından da onaylanıp, ülkelerin sosyal işler bakanlarına imzalama yetkisi verilecek."
Beni Mustafa, "Bu mutabakat zaptı, aile, yaşlılar, yetimler ve ailesiz çocuklara yönelik deneyimlerin paylaşımını, ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefliyor." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.