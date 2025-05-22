Dolar
38.92
Euro
44.03
Altın
3,297.29
ETH/USDT
2,666.80
BTC/USDT
110,900.00
BIST 100
9,501.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı icra ediliyor
logo
Gündem

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamağı kırıldı

Ünalan Metro İstasyonu'nda, basamağının kırılması nedeniyle yürüyen merdiveni kullanamayan yolcular duruma tepki gösterdi.

Halis Akyıldız  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamağı kırıldı

İstanbul

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ünalan durağındaki yürüyen merdivenin basamağı öğle saatlerinde kırıldı. Bu nedenle yürüyen merdiven geçici süre kullanıma kapatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Normal merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalan yolculardan Necip Uğurlu, duruma tepki göstererek, "Her şey apaçık ortada, düşünecek bir şey yok. İstanbul metropol bir şehir. Bir merdiveni bile onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için zaten bir şey düşünemiyorum. Metrobüsler de malum, sürekli kaza yapıyor." dedi.

Metrobüse binip Çağlayan'a gideceğini belirten Uğurlu, kaza yapmadan varacaklarına ilişkin tereddüt yaşadığını anlattı.

Uğurlu, "İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." diye konuştu.

Yolculardan Emsal Taşçı ise yolcuların merdiven çalışmadığı için yürüdüğünü aktararak, asansörlerde ise yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Benzer haberler

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamağı kırıldı

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamağı kırıldı

Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet