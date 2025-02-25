Ümraniye'de okulun bahçesinde öğrencilere ve öğretmene saldıran köpeğin sahibi gözaltına alındı
Ümraniye'de okulun bahçesinde 5 öğrenciyi ve 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulun öğrencilerine köpek saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Okula giden ekipler, 5 öğrencinin ve 1 öğretmenin okul bahçesine giren köpek tarafından yaralandığını, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Ümraniye'de okulun bahçesinde öğrencilere ve öğretmene saldıran köpeğin sahibi gözaltına alındı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 25, 2025
• 5 öğrenci ve 1 öğretmen okul bahçesine giren köpek tarafından yaralandı
• Saldırgan köpek belediye ekiplerine teslim edildihttps://t.co/NRgjdeFesP pic.twitter.com/8G9pw3EZDq
Köpeğin Aşağı Dudullu Mahallesi'nden zincirini çözerek kaçtığını belirleyen polis, köpeğin sahibi A.K'yi gözaltına aldı.
Saldırgan köpek belediye ekiplerine teslim edilirken, A.K. "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan köpeğin okul bahçesine girip öğrencilere ve öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.