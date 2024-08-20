Dolar
33.89
Euro
37.71
Altın
2,526.84
ETH/USDT
2,607.70
BTC/USDT
59,941.00
BIST 100
9,989.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacağı maç için geldiği İsviçre’de konaklayacağı otele giriş yapıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılıyor
logo
Gündem

Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmeni darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ağabey hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büşra Alakoyun  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı

Istanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran'da, 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 2 öğretmeni darbeden İbrahim D. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde önce şüpheli İbrahim D'nin babasının söz konusu okula geldiği, öğretmenlerden Vedat K. ile çocuğunu sınıfta bıraktığı gerekçesiyle tartıştıktan sonra okuldan ayrıldığı belirtildi.

Tartışmadan kısa bir süre sonra ise İbrahim D'nin okula gelerek öğretmenler odasına girdiği kaydedilen iddianamede, zanlının burada öğretmen Vedat K'yi, ardından da araya giren öğretmen Orhan B'ye yumruk atarak yaraladığı anlatıldı.

İddianamede, İbrahim D'nin daha sonra 2 öğretmene yönelik "Mustafa Kemal Mahallesi'ni toplayacağım, gününüzü göreceksiniz." diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

Öğretmenler şikayetçi oldu

İddianamede, müşteki öğretmenlerin, İbrahim D'den şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

Müşteki öğretmenlerin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu belirtilen iddianamede, İbrahim D'nin öğretmen olarak kamu görevini icra eden müştekilere yumruk atarak basit şekilde yaraladığı ve zincirleme olmak üzere basit tehdit suçunu işlediği vurgulandı.

İddianamede, İbrahim D'nin 2 müştekiye karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla, "zincirleme şekilde basit tehdit" suçundan ise 10 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay

Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi kardeşinin sınıf tekrarı yapacağını iddia eden İbrahim D, tartıştığı öğretmenler Vedat K. ve Orhan B'yi darbetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İbrahim D. "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Benzer haberler

Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı

Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı

Fahiş servis ücretleriyle karşılaşan velilere hukuki çözüm önerileri

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Disney, tesisinde ölen kişi için "Disney+" üyesi olan eşinin dava açamayacağını savundu

Disney, tesisinde ölen kişi için "Disney+" üyesi olan eşinin dava açamayacağını savundu
Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu

Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu
Son 5 yılda eğitim için yaklaşık 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Son 5 yılda eğitim için yaklaşık 2,4 milyon kişi il değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet