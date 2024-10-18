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Uluslararası siber casusluk ağı operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı

Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklandı.

Cemil Murat Budak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Uluslararası siber casusluk ağı operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanırken, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

18 internet sitesi erişime kapatıldı

Şüphelilerin, elde ettiği kişisel bilgileri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin de arasında bulunduğu alıcılara sattığı belirlendi.

Bu verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı.

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