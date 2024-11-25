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"Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" 29-30 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" 29-30 Kasım'da yapılacak.

Mustafa Hatipoğlu  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
"Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" 29-30 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

İstanbul

Üçüncüsü yapılacak sempozyuma, Türkiye'deki 19 üniversiteden akademisyenler, "KPMG" ile "VISA" gibi şirketlerin Türkiye temsilcileri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Yeşilayın yanı sıra özel sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Sempozyumda 2 günde 10 başlıkta toplam 40 konuşmacı, bilişim hukukunun farklı alanlarındaki konuları işleyecek, sorunları dile getirip çözüm önerileri sunacak.

Sempozyumun ana başlıkları "Bilişimin Ticaret Hukukuna Yansımaları", "Yapay Zeka Hukuku", "Fintek (Finansal Teknolojiler)", "Kripto Varlık Hukuku", "Bilişimin Kamu Hukukuna Yansımaları", "Bilişimin Ceza Hukukuna Yansımaları", "Bilişimin Fikri Mülkiyet Hukukuna Yansımaları", "Veri Hukuku","Dijital Bağımlılık (Yeşilay Özel Oturumu)" ve "Bilişimin Diğer Güncel Yansımaları" olarak belirlendi.

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