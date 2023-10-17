Dolar
27.92
Euro
29.49
Altın
1,924.54
ETH/USDT
1,584.20
BTC/USDT
28,459.00
BIST 100
7,911.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir
Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz
Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Keskin'i aradı
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İstanbul'a "Sultanşehir Kültür Adası" projesi kazandırılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Kamu teşebbüslerinin gelecek yıl 271,6 milyar liralık yatırım yapmaları öngörülüyor

AYM'den evlat edinmede "arada 18 yaş farkı bulunması" şartına ilişkin hak ihlali kararı

Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi
TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek

TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek
Okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak

Okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet