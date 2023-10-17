Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.